LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 3’00 di vantaggio per le cinque battistrada

Il Giro d’Italia Femminile 2025 è nel vivo, con la battaglia che infiamma le strade italiane. Oggi, cinque atlete sono in fuga, con un vantaggio di oltre 3 minuti sul gruppo! Mentre ci avviciniamo alle ultime ore di corsa, segui in diretta gli aggiornamenti e vivi insieme a noi questa emozionante sfida di tenacia e strategia, perché il finale potrebbe riservare ancora tante sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57 70 km alla conclusione della corsa. 12.55 L’ultima sezione del tracciato odierno sarà caratterizzata da un circuito di 14,2 km, il quale andrà ripetuto due volte. 12.53 Il vantaggio della testa sul gruppone è di 3’00”. 12.51 È stata l’australiana Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team) a trionfare sul traguardo di Pianezze, davanti alla nostra Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e alla svizzera Marlen Reusser (Movistar Team). Quest’ultima ha soffiato la Maglia Rosa all’inglese Anna Henderson (Lidl – Trek) e conduce ora il primato con 16” su Longo Borghini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 3’00” di vantaggio per le cinque battistrada

In questa notizia si parla di: diretta - vantaggio - giro - italia

LIVE Sinner-Cerundolo 7-6, 5-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 cede uno dei due break di vantaggio - Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo agli ATP di Roma 2025. Sinner, attuale numero uno del mondo, sta affrontando una dura battaglia, cedendo un break di vantaggio.

CiaoComo sport - Seconda tappa del Giro Next Gen, arrivo sul traguardo di Cantù. Presa diretta con Mario Camagni #ciclismo #GiroNextGen #giroditalia #cantù Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini e Reusser si marcano, Gigante le beffa a Pianezze; Giro d'Italia, nel primo arrivo in salita a Tagliacozzo vince Ayuso. Roglic in maglia rosa; Impresa di Simon Yates: il Giro d'Italia è suo!.

Diretta/ Giro d’Italia 2023: Alberto Dainese ha vinto! La classifica ... - Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: ... Scrive ilsussidiario.net

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Primoz Roglic ha vinto la ... - Diretta Giro d’Italia 2023, classific: Primoz Roglic ha vinto la cronoscalata del Monte Lussari, e trionfando nella 20^ tappa è la nuova maglia rosa con un vantaggio di 14'' su Thomas. Come scrive ilsussidiario.net