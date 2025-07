Ricordo di un eccidio Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e Io Vivo Poti promuovono un pomeriggio a San Severo per ricordare la strage nazista del 14 luglio 1944

Il 12 luglio a San Severo di Arezzo, un pomeriggio di memoria e riflessione ci inviterà a ricordare l’eccidio del 14 luglio 1944. Un’occasione per onorare le vittime e preservare la storia, promossa da La Fattoria in Cammino Ets e Io Vivo Poti nell’ambito di “Estate all’Alpe di Poti”. Un momento di condivisa memoria che ci aiuta a mantenere vivo il ricordo e a rafforzare i valori di pace e solidarietà.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Sabato 12 luglio 2025, a San Severo di Arezzo, si svolgerà "Ricordo di un eccidio", un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l'Alpe di Poti. L’iniziativa è inserita nel calendario di “Estate all’Alpe di Poti” ed è organizzata da La Fattoria in Cammino Ets e dalla comunità rurale Io Vivo Poti. I FATTI Il mattino del 14 luglio 1944, un gruppo di quindici militari tedeschi eseguì un rastrellamento a San Severo, dove vivevano tredici famiglie di contadini, boscaioli e carbonai, in quel periodo impinguate da alcuni sfollati di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ricordo di un eccidio”. Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e Io Vivo Poti promuovono un pomeriggio a San Severo per ricordare la strage nazista del 14 luglio 1944

In questa notizia si parla di: luglio - poti - ricordo - eccidio

“Ricordo di un eccidio”. Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e Io Vivo Poti promuovono un pomeriggio a San Severo per ricordare la strage nazista del 14 luglio 1944 - Sabato 12 luglio, a San Severo di Arezzo, si terrà "Ricordo di un eccidio", un intenso pomeriggio per commemorare le vittime della strage nazista del 14 luglio 1944.

"Ricordo di un Eccidio" sabato prossimo 12 luglio ore 17: La Camminata con Francesco Chianucci di A piccoli passi da Pomaio a San Severo, è stata pensata per unire due luoghi vicini dove, nel solito giorno della strage di San Severo il 14 luglio 1944, furono Vai su Facebook

“Ricordo di un eccidio”. Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e Io Vivo Poti promuovono un pomeriggio a San Severo per ricordare la strage nazista del 14 luglio 1944; Ricordo dagli 80 anni dell’eccidio, un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l'Alpe di Poti; Ricordo di un eccidio. Sabato 15 luglio San Severo ricorda la strage nazista.

“Ricordo di un eccidio”. Un pomeriggio a San Severo - Sabato 12 luglio 2025, a San Severo di Arezzo, si svolgerà "Ricordo di un eccidio", un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada ... Come scrive arezzonotizie.it

“Ricordo di un eccidio”. Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e ... - Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e Io Vivo Poti promuovono un pomeriggio a San Severo per ricordare la strage nazista del 14 luglio 1944 ... Segnala lanazione.it