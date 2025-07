Carboni asse Inter-Genoa solido | ecco quando si chiuderà l’affare

L'asse tra Inter e Genoa si rafforza, segnalando una possibile grande svolta nel mercato di gennaio. Dopo il successo con Josep Martinez, le due squadre si avvicinano alla chiusura di un affare importante, con la fumata bianca ormai imminente. La collaborazione tra i club continua a portare frutti, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e le aspettative di un rinforzo solido per l’Inter. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva…

Carboni verso il Genoa. L’asse tra l’Inter e il Grifone quindi continuerà e si attende la fumata bianca definitiva, che arriverà a breve. VICINISSIMI ALLA CHIUSURA – La sinergia tra Inter e Genoa continua sul mercato. Nella scorsa stagioni, i buoni rapporti tra i due club hanno portato alla chiusura dell’affare Josep Martinez, con il portiere spagnolo che si è trasferito per circa 15 milioni di euro alla Beneamata. Quest’anno ci sarà un altro affare: ossia quello che porterà il baby classe 2005 Valentin Carboni dalla corte di Cristian Chivu a quella dell’ex compagno Patrick Vieira. Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato le ultime battute sulla trattativa tra il club nerazzurro e la società ligure: « Nella giornata di ieri è avvenuto un incontro molto importante per impostare, non chiudere perché l’accordo verbale c’è ma quello totale e firmato non ancora, ma Inter e Genoa hanno raggiunto una base d’intesa per un prestito secco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni, asse Inter-Genoa solido: ecco quando si chiuderà l’affare

