L’Italia sottovaluta la figura del sommelier Qua da noi le uniche star riconosciute sono gli chef

In Italia, il ruolo del sommelier rimane spesso in ombra, mentre gli chef dominano le luci della ribalta. All’estero, programmi TV e film celebrano queste figure fondamentali per l’economia enoica, elevandole a star. È arrivato il momento di rivalutare e valorizzare i professionisti del vino nel nostro paese, perché dietro ogni grande pasto si nasconde un artista del calice. Solo così potremo riscoprire la ricchezza di un patrimonio enogastronomico davvero unico.

Negli altri Paesi esistono programmi tv e film che idolatrano queste figure chiave dell'economia enoica, mentre nel Belpaese c'è spazio solo per il cibo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

In questa notizia si parla di: italia - sottovaluta - figura - sommelier

Sommelier in Italia: obiettivo lavoro - Gambero Rosso - Inizia con queste parole il mandato di Luigi Terzago alla presidenza di Fisar (Federazione italiana ... gamberorosso.it scrive

Congresso Nazionale AIS Napoli 1970, @Associazione Italiana Sommelier - Valorizzare la cultura del vino e dell’enogastronomia formando figure professionali di alto livello: una dichiarazione di intenti a cui Ais ha saputo tener fede negli anni. Da linkiesta.it