Bracciante agricolo trovato morto in un campo di mais dai colleghi il 43enne era lì da almeno due settimane | indagini in corso

Un triste episodio scuote la tranquillità di Sossano: il corpo di un bracciante agricolo di 43 anni, di origine liberiana, è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione in un campo di mais. La scoperta, fatta dai colleghi, solleva numerosi dubbi e apre un'indagine accurata per chiarire le cause di questa tragica fine. Le autorità sono al lavoro per fare luce su un caso che ha già suscitato grande commozione nella comunità.

VICENZA - Bracciante agricolo di 43 anni trovato morto questa mattina, 10 luglio, in un campo di mais a Sossano. L'uomo, di origine liberiana, era in avanzato stato di decomposizione e la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bracciante agricolo trovato morto in un campo di mais dai colleghi, il 43enne era lì da almeno due settimane: indagini in corso

