Ravezzani | Finché la FIGC non spiegherà l’assoluta velocità con cui ha punito la Juve e la totale inerzia su Osimhen nessuno potrà…

Nel mondo del calcio, le decisioni delle istituzioni spesso alimentano dubbi e polemiche. Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di “Telelombardia”, torna a sollevare questioni spinose sui tempi e i modi delle punizioni della FIGC, evidenziando ingiustizie percepite tra casi come Juventus e Osimhen. La trasparenza e la coerenza sono ormai imprescindibili per ristabilire fiducia: finché queste questioni non saranno chiare, il dibattito resterà aperto.

Il giornalista e direttore di “Telelombardia“, Fabio Ravezzani, sul suo profilo X è tornato a parlare di plusvalenze, affermando come secondo lui, manchi giustizia nel mondo del calcio e facendo una differenza tra il caso Vlahovic e quello di Osimhen. “Finché la FIGC non spiegherà l’assoluta velocità con cui ha punito la Juve e la . L'articolo Ravezzani: “Finché la FIGC non spiegherà l’assoluta velocità con cui ha punito la Juve e la totale inerzia su Osimhen, nessuno potrà.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Calciomercato Juventus, Vlahovic sempre nel mirino. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ravezzani - figc - spiegherà - assoluta

Finché la @FIGC non spiegherà l’assoluta velocità con cui ha punito la Juve e la totale inerzia su Osimehn, nessuno potrà mai credere alla giustizia nel calcio. Presidente Lille incasso Osimhen Napoli, Olivier Letang ha analizzato l'operazione Vai su X

Ravezzani difende la Juve e attacca: Bianconeri subito puniti, Osimhen no! Non c'è giustizia nel calcio; Napoli e Juve, caos FIGC su Osimhen: “Pagati solo 7 milioni”; Ravezzani: Juventus punita con velocità, Napoli graziato per plusvalenza Osimhen. Qualcuno spieghi.