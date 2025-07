Meloni alla Conferenza sull’Ucraina | Della ricostruzione non benefici chi aiuta Mosca

Durante la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di distinguere chi ha agito per sostenere il paese da chi, invece, ha favorito la macchina da guerra russa. La premier ha ribadito l’impegno dell’Italia nel collaborare con l’Ucraina, garantendo che i fondi destinati alla ricostruzione non finiscano nelle mani di chi ha contribuito all’aggressione. Un messaggio chiaro: la solidarietà deve essere giusta e responsabile.

“Dovremo tenere conto di chi ha fatto tutto ciò che poteva per impedire questa barbarie e chi invece non lo ha fatto. È per questo, come scritto anche nella dichiarazione dei ministri delle finanze del G7, che noi vogliamo lavorare con l’Ucraina anche per non consentire che della ricostruzione possano beneficiare anche quelle entità che hanno contribuito a finanziare la macchina da guerra russa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell’intervento alla sessione plenaria della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni alla Conferenza sull’Ucraina: “Della ricostruzione non benefici chi aiuta Mosca”

