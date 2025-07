Calciomercato Pisa si sogna il grande colpo Nzola per l’attacco se salta Simeone? La situazione

Il calciomercato del Pisa si anima con sogni di grandezza e manovre strategiche: occhi puntati su Nzola, speranze di un colpo importante per l’attacco, mentre il mistero rimane sul futuro di Cutrone e Simeone. La società nerazzurra lavora intensamente per definire le mosse più incisive in vista della prossima stagione, con la speranza di sorprendere i tifosi e rinforzare la rosa. Ma quali scenari prenderanno forma nelle prossime settimane?

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo e inizia a delinearsi il quadro degli obiettivi della società toscana per la prossima stagione. Tra i nomi più interessanti finiti sul taccuino del club nerazzurro c'è senza dubbio quello di M'Bala Nzola, attaccante

In questa notizia si parla di: calciomercato - pisa - nzola - simeone

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

