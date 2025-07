Le famiglie pagano di più i librai faticano e gli editori dicono di aver già limitato i rincari Nessuno è contento ma le richieste per cambiare la situazione rimangono in attesa

le famiglie già alle prese con costi crescenti e una situazione economica difficile. Mentre i librai faticano a far quadrare i conti e gli editori cercano di contenere l’aumento, le richieste di intervento e soluzioni durature rimangono inascoltate. È fondamentale trovare un equilibrio che allevi questa pressione e garantisca un’educazione accessibile a tutti.

L 'inizio dell'estate porta con sé, oltre al caldo torrido, un'altra certezza, altrettanto poco confortante: i libri di testo per il prossimo anno scolastico costeranno di più. Secondo l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, i listini 2025 segnano un aumento medio dell'1,7% per le scuole medie e dell'1,8% per le superiori, in linea con l'inflazione registrata a maggio. Un rincaro ritenuto "contenuto" che, però, fa comunque la differenza per molte famiglie alle prese con le spese per mandare a scuola un figlio, o due e più.