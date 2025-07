Kolo Muani Juve | fissata la deadline per strappare il sì al Psg i bianconeri vogliono chiudere la trattativa entro quella data Ultimissime

La Juventus non perde tempo e ha fissato una scadenza decisiva per assicurarsi Randal Kolo Muani dal PSG. Con l'obiettivo di blindare il talento francese entro fine luglio, i bianconeri stanno accelerando le trattative, pronti a mettere nero su bianco. L'ultima offerta potrebbe fare la differenza: il futuro di Muani si decide in questa finestra di mercato cruciale, e i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi.

Kolo Muani Juve: ecco la nuova deadline per strappare il sì al Psg, i bianconeri vogliono blindare la trattativa entro quella data. I dettagli. Il mercato Juve accelera per provare a chiudere una delle sue trattative prioritarie: la conferma a titolo definitivo di Randal Kolo Muani. La dirigenza bianconera, con l’obiettivo di definire l’operazione entro la fine di luglio, ha presentato una nuova e importante offerta al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la proposta è strutturata per venire incontro alle esigenze del club parigino, ma la risposta, al momento, sarebbe ancora fredda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: fissata la deadline per strappare il sì al Psg, i bianconeri vogliono chiudere la trattativa entro quella data. Ultimissime

In questa notizia si parla di: muani - juve - kolo - deadline

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Juventus-Conceicao, la clausola può salire a 45 milioni: la deadline e la scelta tattica con Sancho; Calciomercato, Galatasaray accordo col Napoli per Osimhen, ma lui aspetta…; Calciomercato, perché Nico Paz potrebbe restare al Como: quella clausola Real….

Sportmediaset - Kolo Muani, la Juve vuole chiudere entro fine luglio - La Juventus vuole chiudere la trattativa con il PSG per la conferma in rosa di Randal Kolo Muani entro fine luglio: come riportato da "Sportmediaset", i bianconeri avrebbero offerto ... Segnala tuttojuve.com

La Juventus rilancia per Kolo Muani: tutti i dettagli dell’offerta e della formula - La nuova offerta Juventus per Kolo Muani: prestito oneroso da circa 10 mln e diritto di riscatto con obbligo futuro. Da newsmondo.it