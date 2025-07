Sostegno Ue ai vini del Sudafrica Marano M5S | Centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani

L’Europa dovrebbe essere un baluardo di valorizzazione delle tradizioni locali, ma troppo spesso si mostra insensibile alle eccellenze come i vini del Sudafrica e della Sicilia. La mancanza di sostegno e promozione rischia di danneggiare le nostre produzioni, mentre le tensioni commerciali come i dazi di Trump mettono in pericolo un settore strategico. È ora che il centrodestra si svegli e tuteli con forza i nostri vini italiani, patrimonio di identità e qualità.

“Questa Europa che non valorizza le sue tradizioni, che non si preoccupa minimamente di promuoverle e che preferisce piuttosto rivolgere la sua attenzione alle economie extraeuropee a noi non piace affatto. Con la spada di Damocle dei dazi trumpiani che incombe sulla nostra economia, ci sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: vini - sostegno - sudafrica - marano

Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): “Il centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani” - L'Europa deve riscoprire e valorizzare le proprie tradizioni, come i pregiati vini siciliani, invece di concentrarsi su mercati esterni a discapito dei nostri eccellenti prodotti locali.

Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): “Centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani” COMUNICATO STAMPA Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): “Centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani” Pronto atto parlamentare per chiedere all’Es Vai su Facebook

Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): “Il centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani” https://ift.tt/B3e9Iqy https://ift.tt/3s8cliz Vai su X

Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): “Il centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani”; Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): 'Il centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani'; Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): “Centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani”.

Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): “Centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani” - “Questa Europa che non valorizza le sue tradizioni, che non si preoccupa minimamente di promuoverle e c ... Come scrive msn.com

Vino, le misure Ue di sostegno al settore - MSN - La Commissione europea ha proposto una serie di misure per garantire che il settore vitivinicolo europeo rimanga "competitivo, resistente e un motore economico essenziale nei prossimi decenni". Riporta msn.com