Debacle Real così tanti problemi che a Houston tremerebbero As

C’erano così tanti segnali di difficoltà che il crollo del Real Madrid al Mondiale per Club sembrava inevitabile. La sconfitta schiacciante contro il PSG ha acceso un dibattito acceso tra tifosi e analisti, evidenziando problemi strutturali e momenti di crisi che richiedono risposte urgenti. In questo scenario, il commento dell’"As" ci offre uno sguardo critico e senza peli sulla lingua, analizzando una disfatta che lascia molte domande senza risposta.

La parentesi del Real Madrid al Mondiale per Club si è chiusa con una dura batosta in semifinale. La squadra spagnola si è vista rifilare quattro gol dai campioni d’Europa del Psg, senza riuscire a segnarne nemmeno uno. Una debacle totale, a cui il giornale iberico “ As ” ha dedicato un’analisi approfondita e senza peli sulla lingua. Ve ne proponiamo un estratto. Il commento di “As” sulla caduta del Real al Mondiale per Club. “C’erano così tanti problemi che a Houston tremerebbero”, comincia As facendo riferimento alla frase pronunciata dall’astronauta Jack Swigert durante la missione spaziale Apollo 13. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it