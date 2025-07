Firenze arrivano i The Kolors in concerto alle Cascine

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: i The Kolors arrivano a Firenze, alle Cascine, per il loro spettacolare concerto nel cuore della città. Dopo aver conquistato l’Europa con il loro sound travolgente, ora tocca all’Italia ballare al ritmo della band che ha fatto innamorare milioni di fan. Non perdere questa occasione unica: i biglietti sono già in vendita e ti aspettano per un live che promette emozioni da brivido.

Firenze, 10 luglio 2025 – Dopo il successo della tournée europea, che li ha visti trionfare a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino, The Kolors sono pronti a calcare le scene italiane con il tour “Summer 2025”, al via venerdì 11 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. I biglietti – posti numerati da 29 a 49 euro - sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). Intanto, dopo il ritorno al Festival di Sanremo e il successo stratosferico di “Tu Con Chi Fai L’amore” (Warner Music Italy), è uscito il nuovo singolo “Pronto Come Va” (Warner Music Italy): «“Pronto Come Va” è venuta fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio» - ha detto Stash sulla genesi della canzone - «Pensavamo alla bellezza di un gesto ormai dimenticato che fino a qualche anno fa rappresentava una vera e propria dedica: la compilation d’amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, arrivano i The Kolors in concerto alle Cascine

In questa notizia si parla di: firenze - kolors - cascine - arrivano

Firenze, arrivano i The Kolors in concerto alle Cascine; The Kolors in concerto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale; Mtv Awards 2015: alle Cascine trionfa Marco Mengoni | FOTO.

Firenze, arrivano i The Kolors in concerto alle Cascine - Firenze, 10 luglio 2025 – Dopo il successo della tournée europea, che li ha visti trionfare a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino, The Kolors sono pronti a calcare le scene italian ... Lo riporta msn.com