Fabio Rampelli a Go Red or Go Blue | Trump e Meloni due leader strategici

Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, la rubrica americana de Il Tempo, Eleonora Tomassi incontra Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, per un dialogo serrato sulle trasformazioni geopolitiche in corso e sul ruolo dell'Occidente tra guerra, pace e identitĂ nazionale. Al centro dell'intervista, l'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, il nodo Medio Oriente e le nuove coordinate della diplomazia americana. Tra speranze di pace e realpolitik, Rampelli offre la sua chiave di lettura: il sovranismo come strumento di stabilitĂ e il ritorno della politica estera come difesa di valori non negoziabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it