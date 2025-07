Migranti crescono gli arrivi nel Mediterrano centrale | più 12 per cento nel primo semestre

Nel cuore del Mediterraneo, gli arrivi di migranti nel primo semestre sono aumentati del 12%, con la Libia come principale punto di partenza, registrando un incremento dell’80% rispetto all’anno precedente. Questa tendenza solleva importanti questioni di sicurezza, solidarietà e politiche migratorie. È fondamentale analizzare le cause di questo fenomeno e trovare soluzioni efficaci per affrontare le sfide di un fenomeno in continua evoluzione.

La Libia continua a essere il principale Paese di partenza, con circa 20.800 persone arrivate in Italia, con un aumento dell'80 per cento rispetto allo scorso anno.

