Arrestato il finto nipote a Napoli 17 truffe e bottino da capogiro | come agiva e come è stato catturato

Un 25enne di Napoli, noto come il finto nipote, è stato arrestato ad Arzano per aver messo a segno 17 truffe e estorsioni ai danni di anziani a Roma, con un bottino stimato tra 300.000 e 400.000 euro. Scopri come agiva e come è stato infine catturato in questa intricata vicenda di inganno e astuzia.

Un 25enne di Napoli arrestato ad Arzano per 17 truffe ed estorsioni ai danni di anziani a Roma: danno stimato tra 300.000 e 400.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arrestato il "finto nipote" a Napoli, 17 truffe e bottino da capogiro: come agiva e come è stato catturato

In questa notizia si parla di: arrestato - napoli - truffe - finto

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli - Un 31enne è stato arrestato a Napoli dopo che la Polizia di Stato ha scoperto 25 chili di droga, tra hashish e marijuana, nel suo garage.

Un 29enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Roma dopo aver tentato di truffare un’anziana signora. Fingendosi un appartenente alle Forze dell’ordine e raccontando di un finto incidente che avrebbe coinvolto il nipote della donna, le ha chiesto denaro i Vai su Facebook

Arrestato il finto nipote a Napoli, 17 truffe e bottino da capogiro: come agiva e come è stato catturato; VIDEO | Oltre 300mila euro, truffando anziani: arrestati 'zia', 'zio' e altri 11; Truffa del finto carabiniere, anziana non cade nel tranello e fa arrestare un 29enne.

Il re delle truffe, da Napoli a Roma 17 anziani raggirati in un mese: 400mila euro portati via dal «finto nipote» - Un 25enne di Arzano, in provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Roma della stazione di Porta Portese, dopo che in un mese, ... Come scrive msn.com

Compie 17 truffe ad anziani: ha "guadagnato" almeno 300mila euro - Un 25enne,accusato di aver compiuto 17 truffe ad anziani, è stato arrestato dai carabinieri di Roma Porta Portese. Segnala napolitoday.it