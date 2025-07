Ecco perché sulle terre rare la Cina ha fatto male i suoi conti

a paesi e aziende di tutto il mondo, desiderosi di assicurarsi queste risorse strategiche. Ma cosa succede quando questa dipendenza si trasforma in un boomerang? Scopriamo insieme come le mosse della Cina stanno trasformando il mercato globale e cosa comporta questa strategia per il nostro futuro energetico e tecnologico.

Un boomerang, destinato a fare del male. La Cina, proprietaria di quasi il 70% delle terre rare sparse per il mondo, ha da tempo stretto i cordoni della borsa, centellinando la vendita di minerali critici. Questo vuol dire che, nella logica di Pechino, se il mondo vuole le materie prime piĂą preziose e utili alle imprese, deve pagarle e anche tanto. Per questo, nel campo delle terre rare, è in atto una vera e propria corsa, soprattutto da parte degli Stati Uniti, per accaparrarsi le miniere che oggi non sono in mano al Dragone, stringendo accordi commerciali con i Paesi che le ospitano. Ma non sembra essere un buon affare per le imprese cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net