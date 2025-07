Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio | l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione

Maurizio Cocco torna libero in Costa d'Avorio: dopo due anni di detenzione e una condanna per frode fiscale, l’ambasciata italiana ad Abidjan ha pagato la cauzione, assicurandogli la libertà. Un intervento diplomatico che testimonia il ruolo fondamentale delle relazioni internazionali nel garantire i diritti dei cittadini italiani all'estero. La sua vicenda si conclude con un lieto fine, ma invita a riflettere sulle sfide e le opportunità di un sistema giudiziario globale.

L'italiano era detenuto dal 2022. Dopo due anni e una condanna per frode fiscale, oggi è stato rilasciato grazie all'intervento dell’ambasciata d'Italia ad Abidjan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio: l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione

In questa notizia si parla di: ambasciata - maurizio - cocco - scarcerato

Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio: l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione - Dopo due anni di detenzione e una condanna per frode fiscale, Maurizio Cocco è stato finalmente scarcerato in Costa d'Avorio, grazie all’intervento decisivo dell’ambasciata italiana ad Abidjan.

È stato rilasciato l'italiano Maurizio Cocco, arrestato in Costa d'Avorio nel giugno 2022 Vai su Facebook

Scarcerato in Costa d'Avorio l'italiano Maurizio Cocco; Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio: l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione; Scarcerato Maurizio Cocco. L'ingegnere ciociaro era detenuto da tre anni in Costa d'Avorio.

Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio: cruciale l’intervento dell’Ambasciata italiana - Maurizio Cocco, condannato a 24 mesi per frode e associazione a delinquere, è stato liberato in Costa d’Avorio. Secondo notizie.it

CRONACA Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio: l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione - È stato rilasciato l’italiano Maurizio Cocco, arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere ... Lo riporta statoquotidiano.it