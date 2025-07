Ucraina Meloni al mondo | Putin voleva piegare Kiev la comunità l’ha difesa dallo scempio Rinascerà

Giorgia Meloni, nel suo intervento all’Ukraine Recovery Conference a Roma, ha espresso orgoglio e determinazione di fronte alle sfide dell’Ucraina. Con parole che risuonano come un inno alla resistenza e alla solidarietà internazionale, la premier ha sottolineato il fallimento del piano di Putin di piegare Kiev e ha evidenziato come la comunità mondiale abbia difeso con forza i valori di libertà e pace. La sua voce si fa portavoce di un impegno condiviso per un futuro di speranza e rinascita.

“Il piano era tentare di piegare gli ucraini con il buio, il freddo, la fame e la paura. Questo piano è fallito perché tutti hanno imparato quanto gli ucraini siano più tenaci di ogni aspettativa e perché la comunità si è schierata contro questo scempio”, s ono state le prime parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’ Ukraine Recovery Conference, che si è aperta questa mattina a Roma. Parole di orgoglio, di dignità, di fermezza contro l’aggressione russa, che la premier ha condannato in modo categorico, sottolineando come l’Italia creda alla rinascita dell’Ucraina, nonostante la guerra in corso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ucraina, Meloni al mondo: “Putin voleva piegare Kiev, la comunità l’ha difesa dallo scempio. Rinascerà”

