Muri imbrattati | la Corte Costituzionale dice che il reato può essere perseguito con severità

I muri imbrattati tornano sotto i riflettori, con la Corte Costituzionale che conferma la legittimità del reato. La sentenza depositata il 10 luglio 2025 stabilisce che imbrattare proprietà altrui può essere perseguito con severità, ribadendo l'importanza di tutelare il decoro urbano e rispettare il patrimonio collettivo. Un chiaro messaggio che chi danneggia beni pubblici o privati deve assumersi le proprie responsabilità.

Chi imbratta può essere punito severamente. Lo dice la Consulta. Stabilendo che “non è in contrasto con la Costituzione la configurazione come reato dell’imbrattamento di cose altrui”. Con una sentenza depositata oggi, 10 luglio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità relative all’articolo 639 del codice penale nella parte in cui . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Muri imbrattati: la Corte Costituzionale dice che il reato può essere perseguito con severità

