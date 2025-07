La nostra galassia fluttua nel vuoto? Una nuova teoria potrebbe riscrivere la concezione dell’universo

Immaginate un universo sorprendente, dove la nostra galassia si trova in un enorme vuoto cosmico, una regione di spazio meno densa della media cosmica. Questa ipotesi rivoluzionaria, proposta da astronomi britannici, potrebbe cambiare il modo in cui comprendiamo l’espansione dell’universo e la nostra posizione nell’immensità dello spazio. Ma cosa significa tutto questo per il futuro della cosmologia? Scopriamolo insieme.

Il nostro pianeta, la Terra, e l’intera Via Lattea potrebbero trovarsi all’interno di un enorme vuoto cosmico, una regione dello spazio con densitĂ di materia inferiore alla media dell’universo. Questa l’ipotesi avanzata da un gruppo di astronomi britannici e riportata da Newsweek. Secondo i ricercatori, questa configurazione potrebbe spiegare perchĂ© l’espansione dell’universo sembra piĂą veloce vicino a noi rispetto a quanto previsto dal modello cosmologico standard. Il nostro pianeta si trova in un vuoto cosmico: lo studio di un gruppo di ricercatori britannici. L’idea è stata presentata al National Astronomy Meeting 2025  della Royal Astronomical Society a Durham, nel nord-est dell’Inghilterra, dove sono stati discussi i dati piĂą recenti sulle cosiddette «oscillazioni acustiche barioniche» (Bao), cioè le tracce delle onde sonore generate nei primissimi istanti dopo il Big Bang. 🔗 Leggi su Open.online

