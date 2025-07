Calciomercato Inter sondaggio nerazzurro per Lucumi ma serve stringere i tempi | c’è concorrenza per il difensore del Bologna

Il calciomercato dell'Inter si infiamma intorno a Jhon Lucumi, difensore del Bologna, con un sondaggio nerazzurro in corso. Tuttavia, la corsa al colombiano richiede decisioni rapide: la scadenza della clausola rescissoria a luglio avvicina e la concorrenza è agguerrita. Il futuro di Lucumi potrebbe essere deciso nelle prossime settimane, ma il tempo stringe. Le prossime mosse potrebbero sconvolgere gli equilibri della Serie A.

Calciomercato Inter, Lucumi è un obiettivo ma la concorrenza è infiammatissima: le ultime sul centrale del Bologna. Il futuro di Jhon Lucumi, difensore del Bologna, è diventato un tema caldo nelle ultime settimane, con numerose squadre interessate al suo acquisto. La scadenza della sua clausola rescissoria, fissata a 28 milioni di euro per il 10 luglio, sta per arrivare e il destino del colombiano potrebbe essere deciso nei prossimi giorni. Al momento, però, non è arrivata alcuna offerta che si avvicini a questa cifra, rendendo incerto il suo trasferimento in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, diverse squadre stanno monitorando la situazione di Lucumi, tra cui Galatasaray, Roma, Juventus e Aston Villa, che sono pronte a cogliere l’opportunitĂ di un suo possibile trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sondaggio nerazzurro per Lucumi ma serve stringere i tempi: c’è concorrenza per il difensore del Bologna

In questa notizia si parla di: bologna - lucumi - inter - concorrenza

Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1: giallo netto per Lucumì | LIVE News - Alle 21:00, lo stadio 'Olimpico' di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. In un clima di grande attesa, il match promette emozioni e spettacolo.

Accostato, tra le varie, anche a #Inter e #Roma, il difensore del #Bologna, #Lucumi, potrebbe approdare in Turchia. Sulle sue tracce si muove il #Galatasarsay https://asromalive.it/2025/07/09/inter-e-roma-adesso-e-finita-firma-giallorossa-senza-clausola/… Vai su X

John Lucumì è la priorità della Roma in difesa. Il giocatore del Bologna è stimato da Gasperini e come conferma @fabriziorom i contatti sono costanti. C’è la concorrenza di club della Premier e soprattutto una clausola da 28 milioni alla quale il Bologna non Vai su Facebook

In Spagna – Lucumi sui taccuini dell’Atletico Madrid: c’è concorrenza Inter; La Roma studia Lucumí: sfida con Napoli e Inter per il difensore; Atletico Madrid su Lucumi: il difensore resta focalizzato sul Bologna.

Lucumi Inter, torna di moda il nome per la difesa: può essere una trattativa lampo, il motivo - Tutti i dettagli in merito alla possibile trattativa L’Inter continua a muoversi sul mercato in ottica dife ... Si legge su informazione.it

Lucumi, domani scade la clausola. Sondaggio Inter per il difensore: “Si mormora che…” - Il Bologna spera di non perdere il difensore, visto che Beukema sembra ormai destinato a vestire la maglia del Napoli ... Lo riporta fcinter1908.it