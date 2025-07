Diritti umani e memoria | Piacenza ricorda le vittime di Srebrenica

Piacenza si mobilita per ricordare le vittime di Srebrenica, un tragico capitolo della storia che non deve essere dimenticato. In occasione del trentennale del genocidio, domenica 13 luglio alle 19, un corteo attraverserà le vie della città da piazza Cavalli a piazza Duomo, per rendere omaggio a chi ha subito ingiustizie e promuovere con forza il rispetto dei diritti umani. Ricordare è un gesto di solidarietà e impegno per un futuro più giusto.

In occasione del 30° anniversario del Genocidio di Srebrenica, domenica 13 luglio alle ore 19 si terrĂ un corteo da piazza Cavalli a piazza Duomo. L’iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei diritti umani e della tutela delle minoranze etniche, ricordando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: diritti - umani - srebrenica - memoria

i giovani calciatori della jesina libertas imparano cosa sono i diritti umani - Giovedì pomeriggio, allo Stadio Comunale “Pirani” di Jesi, i giovani calciatori della Jesina Libertas hanno partecipato a un incontro educativo sui diritti umani.

Venerdì 11 luglio 2025, ore 15 Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio – Bologna ? '30 anni da Srebrenica: un genocidio europeo. Una giornata di memoria' Un incontro per ricordare il massacro dell’11 luglio 1995 e riflettere insieme sul valore della me Vai su Facebook

Diritti umani e memoria: Piacenza ricorda le vittime di Srebrenica; Srebrenica 30. Tra Memoria e presente per costruire un futuro di pace / Appuntamenti / Home; Srebrenica, le risposte che mancano.

Un viaggio sulle orme dei sopravvissuti al massacro di Srebrenica - Migliaia di persone sono in marcia da giorni attraverso una fitta foresta in Bosnia per ripercorrere il viaggio straziante intrapreso dai sopravvissuti al massacro di Srebr ... Segnala msn.com

Diritti umani, quei 30 articoli da imparare a memoria - Tra pochi giorni l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Si legge su vita.it