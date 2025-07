Anche chi fa ritrovare un bene culturale dal web va premiato

Anche chi contribuisce al recupero di beni culturali attraverso il web merita riconoscimenti ufficiali. Il recente pronunciamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia sancisce che, grazie alle segnalazioni digitali, si può ottenere il premio previsto dal codice dei beni culturali, anche senza un contatto diretto con l’oggetto. Questa sentenza rivoluziona il modo in cui valorizziamo e tuteliamo il nostro patrimonio, aprendo nuove strade per la tutela digitale dei beni culturali.

Il premio previsto dal codice dei beni culturali per chi trova un oggetto di valore spetta anche a chi, pur non avendo un contatto fisico con il bene, ne permette il recupero grazie a una segnalazione nell'ambito dei canali digitali. A pronunciare la sentenza, destinata a fare giurisprudenza, è stato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, estensore il consigliere Sebastiano Di Betta e presidente Ermanno De Francisco. La decisione dei giudici apre nuove prospettive per la tutela del patrimonio culturale nell'epoca delle scoperte online, riconoscendo il valore del senso civico dei cittadini digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche chi fa ritrovare un bene culturale dal web va premiato

In questa notizia si parla di: culturale - bene - ritrovare - premiato

Convento di San Francesco, la comunità laica: “Le istituzioni salvaguardino l’importante bene religioso e culturale” - Il Convento di San Francesco rappresenta un prezioso patrimonio religioso e culturale che merita la tutela di tutta la comunità e delle istituzioni.

Anche chi fa ritrovare un bene culturale dal web va premiato; Il Cga: anche chi fa ritrovare un bene culturale servendosi del web va premiato; Premio Pinocchio, emozioni in Palazzo Vecchio. “Lorenzini, la sua penna per i diritti civili”. Ecco tutti i protagonisti.

Anche chi fa ritrovare un bene culturale dal web va premiato - Il premio previsto dal codice dei beni culturali per chi trova un oggetto di valore spetta anche a chi, pur non avendo un contatto fisico con il bene, ne permette il recupero grazie a una segnalazione ... Secondo ansa.it

Bene culturale: la tutela attraverso la continuità d’uso - Diritto.it - 5 del 2023 interviene sul concetto di bene culturale, colto nella sua dimensione immateriale, come espressione d'identità collettiva ... Lo riporta diritto.it