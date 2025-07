Retegui d' Arabia una cessione d’oro | all' Atalanta 68 milioni a Mateo 80 in 4 anni

L’affare tra Retegui d’Arabia e l’Atalanta si avvicina alla conclusione, con una cessione che potrebbe raggiungere i 68 milioni di euro. Mateo, attratto dall’ingaggio proposto dall’Al-Qadsiah, ha accelerato i negoziati, portando i club a definire gli ultimi dettagli per questa importante operazione. La volontà del giocatore e l’interesse delle parti promettono di scrivere un nuovo capitolo nel mercato internazionale.

La volontà del giocatore, allettato dall’ingaggio offerto dall’Al-Qadsiah, determinante per l’accelerazione dell’intesa: i due club sono ai dettagli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Retegui d'Arabia, una cessione d’oro: all'Atalanta 68 milioni, a Mateo 80 in 4 anni

In questa notizia si parla di: retegui - arabia - cessione - atalanta

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - Il calciomercato infiamma le voci: retegui ha accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah da 65 milioni di euro, un investimento record per l’Arabia e un passo decisivo per il futuro dell’attaccante nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, Mateo Retegui diventerà un calciatore della squadra dell'Arabia Saudita Al Qadsiah. All'Atalanta andranno €67mln per la sua cessione. L'attaccante della nazionale guadagnerà circa €2 Vai su Facebook

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, Mateo #Retegui diventerà un calciatore della squadra dell'Arabia Saudita Al Qadsiah. All'Atalanta andranno €67mln per la sua cessione. L'attaccante della nazionale guadagnerà circa € Vai su X

Atalanta, da Hojlund a Barrow: Retegui 2° cessione più cara della storia; Atalanta, Retegui vola verso l’Arabia: un affare (per tutti) da oltre 60 milioni; Retegui verso l'Al-Qadsiah: è fatta per il clamoroso trasferimento dall'Atalanta.

Retegui d'Arabia, una cessione d’oro: all'Atalanta 68 milioni, a Mateo 80 in 4 anni - Qadsiah, determinante per l’accelerazione dell’intesa: i due club sono ai dettagli ... Secondo gazzetta.it

Atalanta, fatta per la cessione di Retegui. L'Eco di Bergamo in apertura: "Va in Arabia" - È ormai fatta per la cessione di Mateo Retegui, il cui passaggio dall'Atalanta agli arabi dell'Al Qadsiah è ormai in via di definizione. Da tuttomercatoweb.com