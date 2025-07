Stuart Fails to Save the Universe è il nuovo spin-off di The Big Bang Theory

Dopo il successo di Young Sheldon e altri spin-off, arriva "Stuart Fails to Save the Universe", un nuovo capitolo dedicato al caro Stuart Bloom. Il negoziante di fumetti, simbolo di umorismo e tenerezza, si troverà a affrontare avventure inaspettate e sfide esilaranti, portando i fan nel cuore di un universo ancora più divertente e coinvolgente. Preparatevi a riscoprire l’amato personaggio in un contesto tutto nuovo!

Un nuovo spin-off sta per arrivare a consolare i tanti fan di The Big Bang Theory, serie terminata nel 2019 dopo dodici stagioni e diventata un vero e proprio cult. Dopo Young Sheldon e Georgie & Mandy's First Marriage (ancora inedita in Italia) è la volta di Stuart Fails to Save the Universe, che avrà come protagonista il personaggio di Stuart Bloom. Proprietario di un negozio di fumetti i cui affari sono progressivamente andati peggiorando nelle varie stagioni della serie madre, salvo riprendersi nel finale, Stuart è stato una spalla per i protagonisti, entrando a far parte del loro gruppo e comparendo in diversi momenti.

