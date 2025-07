Von der Leyen lancia fondo per Ucraina

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, annuncia con entusiasmo il lancio di un ambizioso fondo per l’Ucraina, destinato a sbloccare oltre 10 miliardi di euro per la ricostruzione e lo sviluppo. Un impegno concreto che garantirà sostegno continuo fino al 2028, rafforzando la solidarietà europea e la ripresa di Kiev. Questo nuovo fondo rappresenta il più grande investimento europeo finora dedicato alla ricostruzione, segnando una svolta storica per il continente.

"Le garanzie e le sovvenzioni che firmiamo oggi consentiranno di sbloccare oltre 10 miliardi di euro di investimenti a favore della ricostruzione".Così la presidente della Comm.Ue,von der Leyen alla Conferenza per l'Ucraina. "Garantiremo che Kiev continui a beneficiare di sostegno fino al 2028 e oltre, quando entrerà in vigore il nuovo bilancio europeo". "Lieta di annunciare il fondo europeo per la ricostruzione, il più grande fondo di partecipazione azionaria a livello mondiale a sostegno della ricostruzione" in Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

fondo - ucraina - leyen - lancia

