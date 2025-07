Fisica sotto le stelle | a Falconara ciclo di incontri tra scienza e filosofia

Se sei affascinato dai misteri dell’universo e desideri scoprire come la scienza e la filosofia si intrecciano per svelare i grandi quesiti dell’esistenza, non perdere 'Fisica sotto le stelle' a Falconara Marittima. Un ciclo di incontri coinvolgenti che accenderanno la tua curiosità, guidati da esperti pronti a condividere con te un viaggio tra stelle, particelle e pensieri. Un’occasione unica per nutrire la mente sotto il cielo stellato.

FALCONARA MARITTIMA – Parte domani, venerdì 11 luglio, alle 21.15 alla Corte del Castello, un ciclo di appuntamenti dal titolo ‘Fisica sotto le stelle – Incontri divulgativi per menti curiose’: il dottor Francesco Mariotti, del Dipartimento di Scienze cliniche specialistiche e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

