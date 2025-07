Roma sud nel caos strade chiuse e bus deviati L' Eur si sveglia imbottigliato nel traffico

immobilizzato nel traffico tra strade chiuse e bus deviati, trasformando una normale mattinata in una sfida di pazienza. L’Eur, solitamente tranquillo, si è risvegliato nel caos, con automobilisti costretti a tempi di percorrenza insolitamente lunghi. Un esempio perfetto di come eventi di portata internazionale possano sconvolgere anche i quartieri più silenziosi di Roma. Chi era in auto si è trovato a vivere un'esperienza memorabile, tra ingorghi e imprevisti, dimostrando ancora una volta che...

"Quaranta minuti per fare il giro del Sant'Eugenio". Questo è stato uno dei commenti di chi nella mattinata di giovedì 10 luglio viaggiava in zona Eur. Un quartiere blindato per la conferenza sull'Ucraina in programma nel centro congressi "La Nuvola" di viale Asia. Chi era in auto si è trovato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - caos - strade - chiuse

Libia nel caos: ucciso a Tripoli il signore della guerra al-Kikli, a marzo era stato in visita a Roma - Libia nel caos: è stato ucciso a Tripoli Abdel Ghani al-Kikli, il signore della guerra noto come "Ghaniwa", coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani.

Caos incendi a Roma, nuovo rogo verso Fiumicino. Traffico in tilt, strade chiuse ed evacuazioni. Gli aggiornamenti >> https://buff.ly/cr0jTdi Vai su Facebook

Roma sud nel caos, strade chiuse e bus deviati. L'Eur si sveglia imbottigliato nel traffico; Chiuso un tratto via Due Ponti, caos traffico a Roma Nord; Weekend di caos a Roma: Ecco tutte le strade chiuse nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Strade chiuse e bus deviati a Roma il 10 e 11 luglio per la Conferenza per l’Ucraina: tutti gli orari - Modifiche alla viabilità previste per la giornata di oggi giovedì 10 e quella di domani, venerdì 11 luglio 2025 a Roma in occasione della Conferenza ... Da fanpage.it

Roma, strade e metro chiuse all'Eur per la conferenza sull'Ucraina alla Nuvola: i bus deviati, il divieto di sorvolo e le modifiche alla viabilità - organizzata dai governi italiano e ucraino, nelle giornate di giovedì 10 e venerdì ... Scrive msn.com