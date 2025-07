Malattie rare | rapporto MonitoRare Uniamo il sistema raccontato dai protagonisti

Oggi a Roma, è stato presentato l'XI Rapporto MonitoRare, un'istantanea fondamentale sulla vita delle persone con malattie rare in Italia. Uniamo, la Federazione italiana malattie rare, ci guida attraverso dati e storie di protagonisti che sfidano le difficoltà quotidiane. Un sistema che si monitora e si racconta, un passo importante verso una maggiore consapevolezza e supporto. Questo rapporto rappresenta un punto di svolta nella lotta alle malattie rare nel nostro paese.

(Adnkronos) – E' stato presentato oggi a Roma, di fronte a una platea di rappresentanti istituzionali, componenti della comunità scientifica e delle associazioni, l'XI Rapporto MonitoRare sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia. Dal 2015 Uniamo, la Federazione italiana malattie rare – unico caso in Europa e nel mondo – grazie alla collaborazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: malattie - rare - rapporto - monitorare

Malattie rare, Coccia (Nemo An): “Formazione e comunicazione per cure Sla su misura” - Malattie rare e cura su misura: l'integrazione tra ospedale e territorio è fondamentale per affrontare la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Domani, 10 luglio, e venerdì 11, a Roma torna l’appuntamento con #MonitoRare, la Convention promossa da Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare per presentare l’XI Rapporto sulla condizione delle persone con #malattiarara in Italia. Due giornate di c Vai su Facebook

Malattie rare: rapporto MonitoRare Uniamo, il sistema raccontato dai protagonisti; Malattie rare in Italia: dai farmaci alla ricerca, che cosa succede; Malattie rare: prevenzione e screening neonatali, diagnosi, cure, ricerca.

Malattie rare: rapporto MonitoRare Uniamo, il sistema raccontato dai protagonisti - E' stato presentato oggi a Roma, di fronte a una platea di rappresentanti istituzionali, componenti della comunità scientifica e delle associazioni, l'XI Rapporto MonitoRare sulla condizione delle per ... Segnala msn.com

Malattie rare: prevenzione e screening neonatali, diagnosi, cure, ricerca - 78 Centri italiani di eccellenza in Europa ma pochi al Sud, e un minore su 4 deve migrare per avere accesso a diagnosi e cure. Da msn.com