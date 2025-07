Estate 2025 | bollette in aumento ma quanto costa davvero il caldo agli Italiani? Un’estate da record per i consumi energetici

L'estate 2025 si presenta come una delle più calde e intense di sempre, con temperature record che stanno facendo lievitare i costi energetici delle famiglie italiane. Secondo l’Osservatorio Switcho, i consumi di giugno hanno superato le medie stagionali, aumentando la preoccupazione per le bollette della luce. Ma quanto costa davvero il caldo agli italiani? Scopriamo insieme i numeri e le strategie per affrontare questa stagione impegnativa.

Le temperature estive del 2025 hanno già lasciato il segno sui consumi energetici delle famiglie italiane. Secondo l’Osservatorio di Switcho (il servizio digitale gratuito per risparmiare su luce, gas, telefonia e assicurazione), il mese di giugno ha fatto registrare valori ben oltre le medie stagionali, mettendo in allerta milioni di cittadini sull’impatto che il caldo può avere sulle bollette della luce. L’analisi, basata su dati ARERA, fotografa una situazione chiara: tra luglio e agosto, il fabbisogno energetico della “famiglia tipo” cresce mediamente del 35% rispetto a giugno, trainato soprattutto dall’uso intensivo dei condizionatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate 2025: bollette in aumento, ma quanto costa davvero il caldo agli Italiani? Un’estate da record per i consumi energetici

In questa notizia si parla di: estate - bollette - caldo - consumi

Bollette del gas, nuovi aumenti in vista anche per i vulnerabili. E non è finita: “Vero banco di prova dopo l’estate” - Vero banco di prova per le famiglie italiane, le bollette del gas continuano a salire, anche per i più vulnerabili.

Catanzaro si prepara all’estate con il fotovoltaico! Con il caldo che avanza e i consumi che aumentano, c’è chi ha fatto la scelta giusta: installare un impianto KES per produrre energia pulita e abbattere le bollette. Complimenti a chi ha deciso di sfruttar Vai su Facebook

Estate 2025: bollette in aumento, ma quanto costa davvero il caldo agli Italiani? Un’estate da record per i consumi energetici; Caldo? Le bollette aumentano; Il caldo che brucia il portafoglio: fino a 550 euro di spese mensili per ogni famiglia.

Estate 2025: bollette in aumento, ma quanto costa davvero il caldo agli Italiani? Un’estate da record per i consumi energetici - Tutto quello che c’è da sapere per risparmiare davvero ... Lo riporta quotidiano.net

Bollette troppo care in estate? Ecco come tagliare i costi per luce e gas - L'estate quest'anno si è rivelata particolarmente calda e la situazione non sembra migliorerà nel corso delle prossime settimane. Come scrive affaritaliani.it