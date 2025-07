Villaggio Olimpico lavori finiti in anticipo | e gli atleti avranno 300 posti in più

Il villaggio olimpico di Milano Cortina 2026 brilla di un record: lavori completati in anticipo, con 300 posti in più per gli atleti! Dopo 900 giorni di impegno e collaborazione tra Fondazione, Coima e Fondo Porta Romana, la consegna è prevista per l’autunno, promettendo un’edizione memorabile. In base all’accordo, i posti aggiuntivi garantiranno un’accoglienza ancora più efficiente e spettacolare, confermando l’attenzione verso ogni dettaglio di questa straordinaria organizzazione.

