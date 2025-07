Nuova tragedia nel calcio addio a un vero talento | morto in uno schianto spaventoso

Il mondo del calcio piange un giovane talento, vittima di un tragico incidente che ha spezzato la sua vita all’età di 25 anni. Davide Bertolini, originario di Pontremoli, era un esempio di passione e determinazione, pronto a lasciare il segno nel suo sport. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile tra amici, famiglia e tutta la comunità sportiva, che si unisce nel ricordo di un talento sfortunato e di un'anima gentile.

Il calcio è in lutto per un giovane atleta sfortunato. Aveva 25 anni, un lavoro stabile, una passione incrollabile per il calcio e una storia personale fatta di lotta e rinascita. Davide Bertolini, originario di Pontremoli, è morto tragicamente la mattina del 9 luglio in un incidente stradale sull'autostrada A12, all'altezza del casello di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Davide Bertolini viaggiava su un furgone aziendale, per motivi di lavoro, quando il mezzo ha urtato un camion e si è schiantato contro il guardrail.

