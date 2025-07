Bivacchi degrado e denuncia di stupro | blitz della polizia alla Foce

Stamattina, giovedì 10 luglio 2025, un'operazione di polizia ha portato alla luce un grave degrado nella zona della Foce, dove bivacchi e situazioni di insicurezza si erano radicate. I controlli, mirati e approfonditi, seguono la denuncia di un presunto stupro avvenuto tra le tende di Punta Vagno, avvenimenti che sottolineano l'importanza di vigilanza e sicurezza per tutelare la comunità e ripristinare la tranquillità delle nostre spiagge.

Stamattina, giovedì 10 luglio 2025, la polizia ha svolto controlli mirati nei pressi della spiaggia libera di Punta Vagno. Qui, nella notte tra 28 e 29 giugno, era stato denunciato un presunto stupro in una tenda. La vittima, una ragazza di 25 anni in condizioni di fragilità, aveva raccontato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - bivacchi - degrado - denuncia

