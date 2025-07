Monza bicicletta rubata e droga | lo spacciatore finisce in trappola

In una tranquilla giornata di luglio, Monza si trasforma in scena di un colpo di scena. Un ladro di biciclette, coinvolto in attività illecite, si ritrova inseguito dalla vigilessa proprio sulla sua bici rubata. Ma la vera sorpresa arriva quando gli agenti scoprono che dietro alle attività illecite c’erano traffici di droga e uno spacciatore in trappola. Un'operazione impeccabile che dimostra come il crimine spesso si nasconda dietro facciate ingannevoli.

Monza, 9 luglio 2025 – Aveva una bicicletta rubata a cui tagliare il lucchetto, quando si è ritrovato inseguito da una vigilessa. Proprio a bordo di quella bici. Perché oltre che ladro o ricettatore era uno spacciatore. Funambolica operazione ieri da parte del Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale (N.O.S.T.) della polizia locale di Monza. Gli agenti erano impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio, con particolare attenzione ai fenomeni illeciti legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, quando si è verificato l'imprevisto. Gli agenti in abiti civili stavano infatti tenendo d'occhio l'area dei Boschetti Reali, luogo oggetto di precedenti segnalazioni, soffermandosi su alcuni soggetti noti per essere stati denunciati o anche arrestati per spaccio, quando intorno alle 17 hanno notato uno straniero, fino ad allora mai identificato, sopraggiungere in sella a una bicicletta e intrattenersi con uno degli individui monitorati dai vigili.

