Al Santa Rosa pronto soccorso ampliato e laboratorio analisi rinnovato poi l' annuncio | Ora più posti letto e la Pet

Tre importanti novità rivoluzionano l’ospedale Santa Rosa di Viterbo: il pronto soccorso ampliato, il laboratorio analisi rinnovato e il nuovo piazzale. Ma non ci fermiamo qui, come dichiara il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca: entro il 2026, i posti letto passeranno da 380 a 506, e sarà inaugurata una moderna Pet, per garantire ai cittadini un’assistenza ancora più efficace e all’avanguardia.

Tre "novità" all'ospedale Santa Rosa di Viterbo: il pronto soccorso, il laboratorio analisi e il piazzale. "Ma non ci fermiamo qui – annuncia il presidente della regione Lazio Francesco Rocca –. Entro il 2026 i posti letto passeranno da 380 a 506, inaugureremo presto la Pet per non dover arrivare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: santa - rosa - pronto - soccorso

Professione infermiere: storia, sfide e volti in mostra all'ospedale Santa Rosa - All'ospedale Santa Rosa, la mostra fotografica "L'infermiere nel Viterbese: protagonista di cure, sfide e innovazione" celebra la professione infermieristica.

Apre il nuovo Pronto Soccorso del San Filippo Neri. Sono oltre 1500 metri quadri, pensati per garantire percorsi razionali, accoglienza e per ridurre le attese. C’è una nuova radiologia d’urgenza, con TAC di ultima generazione e diagnostica avanzata, una s Vai su Facebook

Al Santa Rosa pronto soccorso ampliato e laboratorio analisi rinnovato, poi l'annuncio: Ora più posti letto e la Pet; Rocca e Gemmato visitano al Santa Rosa il pronto soccorso e il laboratorio di analisi; “L’ospedale Santa Rosa entro il 2026 passerà da 380 a 506 posti”.

Caldo record, su gli accessi ai Pronto soccorso della Tuscia: a rischio anziani, bambini e pazienti con più malattie - Non fanno salire solo i termometri le temperature torride di questa estate 2025: aumentano anche gli accessi ai pronto soccorso della Tuscia. Lo riporta msn.com

Una stanza rosa al Pronto Soccorso del Vito Fazzi, un rifugio sicuro ... - Una stanza rosa al Pronto Soccorso del Vito Fazzi, un rifugio sicuro per le donne vittime di violenza. leccenews24.it scrive