Mondiale per Club Ci resta una partita | la freddezza del PSG dopo aver umiliato il Real Madrid Le parole misurate di Luis Enrique Fabian Ruiz e Hakimi raccontano di una squadra che pensa già alla finale

Il Mondiale per Club si avvia alla sua conclusione, e il PSG emerge come protagonista indiscusso. Dopo aver umiliato il Real Madrid con un netto 4-0, la squadra francese non si accontenta di questo traguardo: guarda già alla finale, trasmettendo un messaggio potente al mondo del calcio. La freddezza e la determinazione dei giocatori, insieme alle parole misurate di Luis Enrique, Fabian Ruiz e Hakimi, confermano che il PSG è pronto a scrivere il suo destino.

Mondiale per Club dove il PSG ha fatto ulteriormente la differenza contro il Real Madrid. La situazione Un messaggio al mondo del calcio. Non una semplice vittoria, ma una dimostrazione di forza, controllo e supremazia. Il giorno dopo il clamoroso 4-0 con cui ha demolito il Real Madrid, il Paris Saint-Germain analizza a freddo una

