La fattoria vegana che coraggiosamente si sta facendo strada in una zona legata alla caccia

Nel cuore delle alture di Genova nasce una fattoria vegana coraggiosa, un’oasi di sostenibilità e rispetto per gli animali in una zona tradizionalmente legata alla caccia e all’allevamento. Questo progetto innovativo sfida le convenzioni, promuovendo un modo di vivere più etico e consapevole. Un esempio luminoso di come cambiare prospettiva possa aprire nuove strade verso un futuro più rispettoso dell’ambiente e di tutte le creature.

Sulle alture di Genova c’è una realtà vegana che si sta facendo largo in una zona storicamente legata alla caccia e all’allevamento. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La fattoria vegana che coraggiosamente si sta facendo strada in una zona legata alla caccia

