John McEnroe | Novak Djokovic è favorito nella sfida contro Jannik Sinner a Wimbledon

Wimbledon si prepara a scrivere un nuovo capitolo di emozioni con le semifinali del singolare maschile. Tra i protagonisti, Novak Djokovic, favorito e veterano di grande classe, si appresta a sfidare Jannik Sinner, giovane talento italiano in ascesa. La partita promette spettacolo e suspense, con il serbo che, forte delle sue esperienze, punta a consolidare la sua supremazia nel torneo. Quello che ci attende sarĂ un duello imperdibile tra passato e futuro del tennis.

Siamo alla vigilia delle due semifinali del singolare maschile di Wimbledon. Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Jannik Sinner e Novak Djokovic sono i qualificati ai penultimi atti in programma domani, nel Tempio del tennis. Inizieranno lo spagnolo e il californiano, a partire dalle 14.30 italiane, e a seguire l'azzurro opposto al serbo. Quest'ultima sfida è ha un sapore particolare dal momento che Sinner, attuale n.1 del mondo, affronterĂ un giocatore che si è imposto in questo torneo in ben sette circostanze e ambisce a conquistare il 25° titolo Slam della carriera. Un Djokovic molto motivato e disposto a dare tutto se stesso per arrivare in fondo, che farĂ leva sulla sua grande esperienza.

Novak Djokovic piega in quattro set Alexander Zverev e raggiunge in semifinale Sinner a Parigi - Novak Djokovic dimostra ancora una volta perché è uno dei grandi del tennis, superando in quattro set Alexander Zverev e conquistando il pass per la semifinale di Parigi.

COBOLLI LOTTA, MA VINCE DJOKOVIC Grande prova dell’azzurro, in semifinale però ci va ancora una volta l’eterno Novak Djokovic. Ora lo attende la sfida con Jannik Sinner Vai su Facebook

COBOLLI LOTTA, MA VINCE DJOKOVIC Grande prova dell’azzurro, in semifinale però ci va ancora una volta l’eterno Novak Djokovic. Ora lo attende la sfida con Jannik Sinner #Tennis #Wimbledon #Cobolli Vai su X

Djokovic lancia la sfida a Sinner: le condizioni e la profezia su Cobolli. Ma Roddick lo avverte: “Con Jannik non può farlo” - Djokovic lancia la sfida a Sinner: le condizioni del serbo dopo la caduta e la profezia su Cobolli. Lo riporta sport.virgilio.it

McEnroe indica Djokovic come favorito su Sinner, ma Henman non è d’accordo - La leggenda americana attribuisce un lieve vantaggio a Nole, mentre l’ex campione britannico ritiene che l’azzurro sia il grande favorito Come era già successo al Roland Garros poche settimane fa, anc ... Segnala tennisitaliano.it