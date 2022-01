Super green pass | diretta In corso cabina di regia a Palazzo Chigi Giorgetti assente Ipotesi obbligo vaccinale per i maggiori di 50 anni

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - borghi_claudio : @mrk4m1 Caro mio, l'ultima volta che ho potuto votare sul green pass alla camera è finita 300 a favore e 33 contro.… - giuliogaia : @federico_d86 @CarloCalenda Più è evidente il fallimento delle misure di contrasto alla pandemia, vaccinazione di m… - Zamberlett : RT @Lorenzo36522471: Lo chiamano 'super green pass' perchè chiamarlo 'obbligo di vaccino senza pagare i danni che potrebbe causare' poteva… -

Ultime Notizie dalla rete : Super green

Quali regioni rischiano la zona rossa e il lockdown Con l'introduzione delpass (ovvero il certificato verde rafforzato rilasciato con la sola vaccinazione o guarigione da Covid - 19) la ...Si parlerà anche dell'estensione delpass per tutti i lavorarori, pubblici e privati. Per i dem l' obbligo del è la 'via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso'.Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Giornata fitta per il governo alle prese con l’aumento dei contagi covid e la corsa della variante Omicron. A Palazzo Chigi, dopo la cabina di regia tra il pres ...La Cabina di regia del governo si occuperà di adottare nuove regole su obbligo vaccinale per over 60, il ritorno tra i banchi di scuola, lo smartworking e il green pass rafforzato sui luoghi di lavoro ...