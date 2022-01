PSVR 2 | Sony svela le specifiche del nuovo visore e controller

Advertising

GiocareOra : Sony presenta il PSVR 2 - MicheleRagone26 : #PSVR 2: Sony potrebbe iniziare presto la produzione di massa del visore VR - tuttoteKit : PSVR 2: produzione al via a breve? #Psvr2 #Sony #tuttotek - pepstrol : RT @IGNitalia: Cosa possiamo aspettarci da #PlayStation nel 2022? God of War, Horizon, Gran Turismo, i primi dettagli su PSVR 2... e poi?… - IGNitalia : Cosa possiamo aspettarci da #PlayStation nel 2022? God of War, Horizon, Gran Turismo, i primi dettagli su PSVR 2...… -

Ultime Notizie dalla rete : PSVR Sony

... soprattutto quelli giapponesi, questo è un riferimento quasi sicuro al PlayStation VR 2 di. Iloriginale è ancora supportato, dato cheha annunciato alcuni giochi di recente, tra cui ...Hardware e servizi: sarà l'anno di2?non ha svelato (comprensibilmente) alcun programma in termini di hardware per il 2022, viste le grandi difficoltà nel soddisfare la richiesta globale ...Sony has confirmed the specs for its PlayStation VR2 headset and PlayStation Sense controller, but are the features good enough?Sony ha colto l'occasione del CES 2022 per svelare le specifiche tecniche del PlayStation VR 2 oltre che dei nuovi controller per la realtà virtuale, ve le ...