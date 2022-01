Precipita con l’auto in un canale: morto imprenditore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha perso il controllo dell’auto finendo nel canale: è morto così, sulla strada provinciale che collega i comuni di Capua e Grazzanise, un imprenditore napoletano di 53 anni. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo era alla guida della sua Mercedes quando ha perso il controllo della vettura per cause ancora da ricostruire, finendo in un canale a margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondragone che hanno estratto il corpo senza vita del 53enne dalle lamiere. Sul cadavere verrà effettuata autopsia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha perso il controllo delfinendo nel: ècosì, sulla strada provinciale che collega i comuni di Capua e Grazzanise, unnapoletano di 53 anni. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo era alla guida della sua Mercedes quando ha perso il controllo della vettura per cause ancora da ricostruire, finendo in una margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondragone che hanno estratto il corpo senza vita del 53enne dalle lamiere. Sul cadavere verrà effettuata autopsia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

