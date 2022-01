Nancy Brilli al pronto soccorso per Covid

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha il, come ha fatto sapere nei giorni scorsi sui social, dove ha raccontato di sentirsi "una schifezza". L'attrice lo ha preso in forma abbastanza seria: "M'è presa brutta brutta, con una stanchezza...

Advertising

Corriere : Nancy Brilli ha il Covid, il messaggio prima di andare in ospedale: Mi è presa brutta, brutta - infoitcultura : ULTIM'ORA - Nancy Brilli ricoverata d'urgenza: le sue condizioni preoccupano i fan - HuffPostItalia : Nancy Brilli ha il Covid: 'Mi è presa brutta, mi sento una schifezza' - infoitcultura : Cinema: Nancy Brilli positiva al Covid, la sua esperienza su Instagram - Italia_Notizie : Nancy Brilli ha il Covid, il messaggio su Instagram: «Mi è presa brutta, brutta» -

Ultime Notizie dalla rete : Nancy Brilli

'Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta'. L'attricelo racconta nelle storie del suo profilo Instagram. 'Mi sento una schifezza. M'è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d'oltretomba', dice ai suoi follower. Comincia ..."Mi sento una schifezza. M'è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d'oltretomba". Così, attrice 57enne, ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver preso il Covid. Non si sentiva bene per nulla e così ha deciso di fare un controllo al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'...Milano, 5 gen. (LaPresse) – L’attrice Nancy Brilli è positiva al Covid: lo ha fatto sapere lei stessa ai suoi follower attraverso alcune storie su Instagram, in cui… Leggi ...L'attrice posta sui social un messaggio prima della corsa al pronto soccorso. Mi sento una schifezza, stanchezza mortale e tosse .... Basta . È cominciato nel peggiore dei modi il nuovo anno per Nancy ...