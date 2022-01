Le parole di Macron sui no vax infiammano la Francia. Le Pen: un presidente non può parlare così (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le durissime parole con le quali il presidente Emmanuel Macron ha attaccato ieri sera i no vax sconvolgono la politica francese. E provocano la sospensione del dibattito all’Assemblea sull’introduzione del pass vaccinale. “I no vax? ho molta voglia di rompergli”. Questa la frase che ha usato Macron in una intervista a le Parisien. In cui ha usato volutamente l’espressione colloquiale “emmerder”. “In democrazia, il principale nemico sono le bugie e la dabbenaggine”, ha affermato Macron, dicendosi deciso ad aumentare la pressione sui non vaccinati con la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale riservato solo a chi è immunizzato. “Mettiamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l’accesso alla vita sociale”, spiega Macron, usando poi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le durissimecon le quali ilEmmanuelha attaccato ieri sera i no vax sconvolgono la politica francese. E provocano la sospensione del dibattito all’Assemblea sull’introduzione del pass vaccinale. “I no vax? ho molta voglia di rompergli”. Questa la frase che ha usatoin una intervista a le Parisien. In cui ha usato volutamente l’espressione colloquiale “emmerder”. “In democrazia, il principale nemico sono le bugie e la dabbenaggine”, ha affermato, dicendosi deciso ad aumentare la pressione sui non vaccinati con la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale riservato solo a chi è immunizzato. “Mettiamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l’accesso alla vita sociale”, spiega, usando poi ...

