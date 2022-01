La Asl stoppa il Bologna | non si gioca con l' Inter Chiesto il rinvio col Cagliari

Advertising

ilcirotano : La Asl stoppa il Bologna: non si gioca la gara con l’Inter - - imepicbrozo77 : RT @it_inter: L'Asl stoppa il Bologna, salta la gara con l'Inter GDS - FabPluto : Facciamo le cose per bene e cancelliamo questa giornata e la prossima… grazie La Asl stoppa il Bologna: salta la ga… - it_inter : L'Asl stoppa il Bologna, salta la gara con l'Inter GDS - parodi_lucio : La Asl stoppa tre giocatori del Napoli in aereo. È diventato un circo totale. #JuveNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Asl stoppa

La Gazzetta dello Sport

Anche Bologna - Inter non si giocherà. La positività di altri quattro giocatori rossoblù annunciata stamattina (Vignato, Medel, Van Hooijdonk e Santander, quest'ultimo tuttora bloccato in Paraguay, ...'La Salernitana resta a Salerno, non si muove - ha fatto sapere il direttoreArcangelo Saggese Tozzi - Noi applichiamo la normativa a tutti quelli che ci vengono comunicati come casi positivi'. ...A breve, quindi, il provvedimento decreterà ufficialmente la non-disputa del match che è in programma domani alle 12,30. primavera e ripescaggio — Nel frattempo, l’Inter è già partita in treno (18,30) ...Fiorentina-Udinese domani sera non si giocherà così come Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, questa è l'unica certezza in mezzo al caos più totale creato ...