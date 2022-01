Francia, Macron attacca i no vax: ‘Voglio farli arrabbiare. Irresponsabili, non sono più dei cittadini’. Attacchi dalle opposizioni: ‘Indegno’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le opposizioni tutte contro il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo l’attacco sferrato dal capo dell’Eliseo nei confronti dei no vax che ha provocato un altro stop al dibattito parlamentare sull’introduzione di un nuovo super green pass alla francese. “I no vax? – ha detto nel corso di un’intervista al quotidiano Le Parisien – Ho molta voglia di farli arrabbiare“. “Confessione sbalorditiva di Macron. È chiaro che il pass vaccinale è una punizione collettiva contro la libertà individuale”, ha replicato su Twitter Jean Luc Melenchon, leader del partito della sinistra radicale La France Insoumise. Il candidato ecologista alle prossime Presidenziali, Yannick Jadot, ha accusato il capo dello Stato di “fare della vaccinazione un referendum” pro o contro di lui, mentre la socialista Anne Hidalgo si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Letutte contro il presidente francese, Emmanuel, dopo l’attacco sferrato dal capo dell’Eliseo nei confronti dei no vax che ha provocato un altro stop al dibattito parlamentare sull’introduzione di un nuovo super green pass alla francese. “I no vax? – ha detto nel corso di un’intervista al quotidiano Le Parisien – Ho molta voglia di“. “Confessione sbalorditiva di. È chiaro che il pass vaccinale è una punizione collettiva contro la libertà individuale”, ha replicato su Twitter Jean Luc Melenchon, leader del partito della sinistra radicale La France Insoumise. Il candidato ecologista alle prossime Presidenziali, Yannick Jadot, ha accusato il capo dello Stato di “fare della vaccinazione un referendum” pro o contro di lui, mentre la socialista Anne Hidalgo si è ...

