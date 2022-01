ATP Adelaide I 2022 | Corentin Moutet squalificato per pesanti ingiurie nella partita con Laslo Djere

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Imbarazzante episodio occorso negli ottavi di finale del torneo ATP 250 diI. Il francese, infatti, è statodall’incontro con il serbosul punteggio di un set pari (4-6, 7-5) per aver espressoestremamentecontro il giudice di sedia. Questa la ricostruzione dei fatti:, che appariva già nervoso per aver vistoagire normalmente nonostante la richiesta di un medical time-out, aveva perso la bussola dopo un match ben condotto per un set e mezzo. Dopo aver perso il punto sul 5-6 0-40 che ha portato il serbo a pareggiare nel conto dei set, il transalpino è diventato una furia contro il giudice di ...

... supertennix) 01.00 TENNIS " WTA 500, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis nelle finestre senzaCup; diretta streaming su supertennix) 01.00 TENNIS "250, ottavi ......il dubbio o il timore di procurare danni L'Australia è quel posto in cui una città come... Motivo per cui non sarebbe partito in tempo per disputare laCup in corso questa settimana ma ...Imbarazzante episodio occorso negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Adelaide I. Il francese Corentin Moutet, infatti, è stato squalificato dall'incontro con il serbo Laslo Djere sul punteggio d ...La seconda frazione è dominata dai servizi e l’unico sussulto arriva nel nono gioco, quando Musetti ai vantaggi deve annullare una palla break. Il conto totale dei punti vinti recita 100-89 per Daniel ...