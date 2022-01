Tragico volo con lo scooter | il vigile del fuoco Alex Eusepi muore a 39 anni

Advertising

tusciaweb : Un tragico volo di sessanta metri da ponte Clementino Civita Castellana - Un tragico volo di sessanta metri da pon… - infoitinterno : Tragico volo dal costone durante una corsa, trovato morto il militare disperso a Calamosca - L'Unione… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico volo

corriereadriatico.it

PESARO -incidente nella notte a Pesaro , in piazzale Primo Maggio: una caduta con lo scooter è costata la vita ad Alex Eusepi , vigile del fuoco e consigliere di quartiere 39enne. Sgomento in città, ...Ma dopo poche ore si è verificato ilepilogo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. ... Dal 2010 lavorava come assistente diper la Blu Panorama Airlines e viveva in Corsica con il ...PESARO - Tragico incidente nella notte a Pesaro, in piazzale Primo Maggio: una caduta con lo scooter è costata la vita ad Alex Eusepi, vigile del fuoco e consigliere di quartiere ...Un uomo di 36 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione a Monza. Indaga la polizia: tra le varie ipotesi anche quella di un gesto volontario. Una tragedia si è verificat ...