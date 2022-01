Traffico Roma del 04-01-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio irritazione Massimo pesca al momento abbiamo code per due incidenti sulla tangenziale rispettivamente da San Giovanni fino all’uscita per le Prenestina verso lo stadio Olimpico in carreggiata opposta tra La Tiburtina è San Lorenzo direzione San Giovanni naturalmente ci sono ripercussioni anche sul tetto Urbano della A24 Dove si incontrano code tra Portonaccio e la tangenziale ricordiamo poi i lavori in via Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe si circola su carreggiata ridotta per interventi è l’impianto semaforico e al momento ci sono brevi Code in direzione del raccordo anulare proseguono i lavori di potatura su via Cristoforo Colombo in programma Fino al prossimo 15 gennaio ed anche qui non si escludono rallentamenti per la riduzione di carreggiata e tra via Laurentina & via di Malafede bene per il momento è tutto Grazie ...