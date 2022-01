Tegola per il Parma: un big positivo al Covid! (Di martedì 4 gennaio 2022) Ennesimo caso di positività nel calcio italiano. Si aggiunge alla lunghissima lista di giocatori positivi al Covid-19 pure Gianluigi Buffon, a comunicarlo è proprio il club con un comunicato ufficiale. IL COMUNICATO. Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon.Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali.Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra. Potrebbe interessarti: Spunta un big inglese per Vlahovic: in arrivo un’offerta monstre (rompipallone.it) Kevin Ambrosi Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Ennesimo caso di positività nel calcio italiano. Si aggiunge alla lunghissima lista di giocatori positivi al Covid-19 pure Gianluigi Buffon, a comunicarlo è proprio il club con un comunicato ufficiale. IL COMUNICATO. IlCalcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon.Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali.Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra. Potrebbe interessarti: Spunta un big inglese per Vlahovic: in arrivo un’offerta monstre (rompipallone.it) Kevin Ambrosi

ganjamanxxx1 : RT @ManLanTuit: Doppia tegola per #Conte che aveva proposto una donna al #Quirinale. Assemblea senatori #M5S, a larga maggioranza, invoca i… - ManLanTuit : Doppia tegola per #Conte che aveva proposto una donna al #Quirinale. Assemblea senatori #M5S, a larga maggioranza,… - andVskox : @emmecola chi mi dice che quando sono in cantiere per lavoro non potrebbe cadermi una tegola in testa ed ammazzarmi ? - cravattarossa : @yattamau Siamo tutti nello sconforto, soprattutto perché siamo in attesa della nuova tegola che sta' per cadere...… - infoitsport : Tegola per la Juventus, un altro titolare in dubbio: emergenza in difesa contro il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per Riccardo Moraschini, un anno per doping. "Sono pulito e lo dimostrerò a tutti" Bologna, 4 gennaio 2022 - Riccardo Moraschini squalificato un anno per doping. Una vera tegola caduta sulla testa del trentenne giocatore di Cento cresciuto nella Virtus, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili, e oggi in forza all'Armani Milano. "Sono pulito "...

Pescara, che tegola: tre casi Covid Domani in città arriverà il centrocampista Carlo De Risio assieme ai suoi manager per firmare il contratto e mettersi a disposizione di mister Auteri. ...

Ligue 1 Lionel Messi positivo al Covid-19: che tegola per il PSG di Pochettino Eurosport IT Barcellona: Ferran Torres e Pedri positivi al Coronavirus Una doppia tegola pesante per il club di Xavi, già in grandissima emergenza: sono diversi infatti i calciatori indisponibili, sia a causa covid che per colpa di infortuni muscolari e non. In totale, i ...

Tesla, GAF Energy e la battaglia delle tegole solari Si scalda la competizione nel solare per Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) mentre GAF Energy, consociata di Standard Industries, lancia la propria versione di tegole solari inchiodabili. Cosa è successo Lunedì ...

